Землетрясение у берегов Калифорнии

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в среду у побережья штата Калифорния в США. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился на расстоянии 1 194,7 км к северо-западу от города Пасифик-Гроув с населением около 15 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.