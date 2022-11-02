https://news.day.az/world/1508256.html Землетрясение у берегов Калифорнии
Землетрясение у берегов Калифорнии
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в среду у побережья штата Калифорния в США. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился на расстоянии 1 194,7 км к северо-западу от города Пасифик-Гроув с населением около 15 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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