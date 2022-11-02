В Лондоне разлетелись новогодние декорации

Примерно с такой скоростью Новый год уже летит к нам. Не успел лондонский Тоттенем подготовиться к празднованию Рождества декорациями, как огромные шары уже разлетелись по району от мощнейшего ветра, распихивая машины и пугая прохожих.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.