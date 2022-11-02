https://news.day.az/world/1508261.html В Лондоне разлетелись новогодние декорации - ВИДЕО
В Лондоне разлетелись новогодние декорации - ВИДЕО
Примерно с такой скоростью Новый год уже летит к нам. Не успел лондонский Тоттенем подготовиться к празднованию Рождества декорациями, как огромные шары уже разлетелись по району от мощнейшего ветра, распихивая машины и пугая прохожих.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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