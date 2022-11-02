Талибы создали женское подразделение полиции

Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено) создало в Афганистане женское подразделение национальной полиции. Для работы в подразделении привлекли женщин, которые работали в МВД до прихода талибов к власти. На данный момент обучение в подразделении проходят около 100 женщин, сообщает агентство TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Мы пытаемся нанять других женщин-полицейских, которые прошли обучение в местных отделениях полиции и имеют опыт работы в полицейских управлениях",- сказал представитель МВД Афганистана Абдул Нави Такур.

Борец за права женщин в Афганистане Мухадиса Амин (его слова приводит "РИА Новости") заявил, что так талибы хотят сдерживать общественную реакцию на жестокость по отношению к женщинам на протестных акциях. Агентство утверждает, что женщины будут работать на протестных акциях и взаимодействовать с афганками, которые в них участвуют. Как писали СМИ, в августе талибы разогнали женский митинг выстрелами в воздух. В сентябре прошлого года на женской акции протеста талибы использовали слезоточивый газ.

МВД также просит новобранцев из женщин-полицейских привлекать своих знакомых из бывших сотрудниц вернуться в афганскую национальную полицию. Это связно с тем, что после прихода к власти талибов число сотрудниц-женщин в силовых ведомствах Афганистана резко сократилось. Летом 2022 года "Талибан" частично разрешил женщинам работать в силовых структурах.