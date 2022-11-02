В Стамбуле обнаружены человеческие останки

При раскопках на строительной площадке в районе Бююкчекмедже в Стамбуле были обнаружены человеческие останки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает HaberTurk.

По предварительной информации, на этом месте обнаружены останки 5 человек, захороненных в соответствии с религиозными обрядами.

Считается, что там, где обнаружены останки, в свое время находилось кладбище.

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