Капитализация Amazon опустилась ниже $1 трлн

Рыночная капитализация крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции американской компании Amazon впервые с апреля 2020 года опустилась до отметки в $987 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Теперь в мире осталось всего четыре публичные компании с рыночной стоимостью больше $1 трлн - американская корпорация Apple ($2,4 трлн), национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ($2,04 трлн), одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения (ПО) Microsoft ($1,7 трлн) и американский холдинг по предоставлению услуг веб-поиска и рекламы Alphabet ($1,17 трлн).

Инвесторы начали массово распродавать ценные бумаги Amazon после выхода финансовой отчетности по итогам третьего квартала (июль - сентябрь) и неутешительных прогнозов компании на конец 2022 года.