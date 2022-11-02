https://news.day.az/world/1508322.html Эрдоган подтвердил планы создания в Турции международного газового хаба
Эрдоган подтвердил планы создания в Турции международного газового хаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы создания в республике международного газового хаба. Об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Турция становится хабом по газу, хабом в энергетике. Экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через нашу территорию", - сказал политик.
Он призвал страны, которые критикуют Турцию за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, взять с нее пример.
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