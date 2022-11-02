Эрдоган подтвердил планы создания в Турции международного газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы создания в республике международного газового хаба. Об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Турция становится хабом по газу, хабом в энергетике. Экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через нашу территорию", - сказал политик.

Он призвал страны, которые критикуют Турцию за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, взять с нее пример.