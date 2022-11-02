Продовольственная инфляция в Британии рекордно выросла

Продовольственная инфляция в Великобритании составила в октябре рекордные 11,6%, что привело к росту цен на товары первой необходимости. Об этом в среду сообщила газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS), за последний год цены на чай в стране увеличилась на 46%, картофель - на 39%, макаронные изделия - на 60%.

Как утверждает Хелен Дикинсон, представитель Британской ассоциации розничной торговли, "цены выросли из-за значительного давления на производителей в результате увеличения стоимости сырья и энергоносителей".

Наряду с рекордно высокими ценами на электроэнергию продовольственная инфляция станет, по оценке издания, еще одним ударом по бюджету британских домохозяйств.

Согласно лондонскому Центру экономических и бизнес-исследований, Соединенное Королевство рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках Европы. По официальным данным, инфляция в стране в сентябре составила 10,1% в годовом исчислении - это самый высокий показатель за последние 40 лет.