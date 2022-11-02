Премьер Дании ушла в отставку

Королева Дании Маргрете II приняла в среду премьер-министра Дании и лидера социал-демократов Метте Фредериксен, которая проинформировала монарха о результатах состоявшихся 1 ноября выборов в Фолькетинг (парламент) и о своей отставке. Об этом политик сообщила на дебатах лидеров партий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я проинформировала королеву о результатах выборов, - отметила она. - Я подала заявление об отставке правительства".

Представителям парламентских партий теперь предстоит провести раунд переговоров. "И тогда по нему будут сделаны выводы [о формировании нового кабинета] ", - продолжила Фредериксен.

Крупнейшей партией в парламенте по итогам выборов стала Социал-демократическая, Фредериксен также возглавляет левоцентристский (красный) блок, получивший большинство мандатов, поэтому наиболее вероятно, что создать кабинет будет поручено именно ей. И до выборов, и сразу после премьер заявляла, что попробует сформировать широкое коалиционное правительство. Но аналитики не исключают, что это будет кабинет меньшинства, а министерские кресла вновь займут социал-демократы.

После подсчета голосов в Гренландии правящий левоцентристский блок получает собственное большинство - 90 мандатов из 179. У оппозиционного правоцентристского их 73. Еще 16 мест в парламенте займет центристская Умеренная партия.

Наибольшей поддержкой заручились социал-демократы - 27,5% голосов, что стало лучшим результатом партии за последние годы. За крупнейшую правую - Либеральную партию (Венстре) - проголосовали 13,3% избирателей. Явка составила 84,1%, став самой низкой за 30 лет.