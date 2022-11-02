Забастовка учителей в Португалии

В Лиссабоне проходит общенациональная забастовка учителей против недостаточных инвестиций в сектор образования, предусмотренных в государственном бюджете на 2023 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, забастовка организована по призыву 7 профсоюзных организаций, требующих повышения ценности педагогической карьеры, борьбы с нестабильностью и содействия омоложению сектора. Государственный бюджет на 2023 год предусматривает направление 6,9 млрд евро на базовое и среднее образование и управление школами. Однако по мнению профсоюзных структур, представляющих учителей, эта сумма недостаточна и не решит существующих проблем в сфере образования.