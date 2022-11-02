США помогут населению оплатить счета за электроэнергию

Администрация президента США Джо Байдена направит более $13 млрд, чтобы помочь населению оплатить счета за электроэнергию и отопление, следует из опубликованного в среду заявления Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $4,5 млрд на программу энергетической помощи малообеспеченным домохозяйствам. Это покроет неоплаченные счета за коммунальные услуги и поддержит семьи в необходимом ремонте энергетического оборудования.

Еще примерно $9 млрд на помощь семьям с низким и средним уровнями дохода направит министерство энергетики.

"Экономический план Байдена направлен на снижение энергозатрат для американских семей, чтобы они смогли сохранять в домах тепло зимой и прохладу летом, особенно когда население всей страны борется с экстремальными температурами и переменчивой погодой в связи с климатическими изменениями", - говорится в документе.

Вице-президент США Камала Харрис объявит о новых мерах в среду в Бостоне.