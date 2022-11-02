https://news.day.az/world/1508347.html В аэропорту Иркутска у самолета лопнули колеса - ВИДЕО
В аэропорту Иркутска у самолета лопнули колеса - ВИДЕО
Не совсем гладко прошла посадка пассажирского самолета Airbus А-320-200 "Уральских авиалиний" в аэропорту Иркутска. Едва шасси прибывшего из Душанбе воздушного судна коснулись земли, как лопнули четыре колеса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, заметно осев, лайнер на оставшихся двух колесах успешно завершил посадку, не сойдя с посадочной полосы. Инцидент обошелся без пострадавших.
Причины и обстоятельства происшествия, вероятно, будут выяснять правоохранители.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре