Китай пошел навстречу Пакистану

Китайские компании приступят к организации процесса сборки высокоскоростных поездов на территории Пакистана. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, тем самым КНР впервые передаст другой стране национальную технологию производства пассажирских составов, развивающих скорость до 160 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, ранее в порту города Тяньцзинь на севере Китая на грузовое судно были погружены 46 вагонов, которые вскоре будут доставлены в Пакистан. Помимо этого, пакистанская сторона в ближайшем будущем получит комплектующие для сборки еще 184 аналогичных железнодорожных транспортных средств.

Таким образом, как отмечается, КНР приступает к локализации производства китайских пассажирских высокоскоростных поездов в Пакистане. Данный проект осуществляется в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь", которая поощряет международное научно-техническое сотрудничество.

Предполагается, что это позволит модернизировать пакистанские технологии на железных дорогах.