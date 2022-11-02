Роскошную машину Елизаветы II выставят на торги

Роскошный автомобиль Jaguar X-Type Estate, который принадлежал покойной королеве Великобритании Елизавете II, уйдет с молотка в конце осени без стартовой цены. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Зеленый полноприводный универсал с пробегом 120 тысяч километров и светлым кожаным салоном оснащен трехлитровым двигателем V6, автоматической коробкой передач, а также климат-контролем и люком на крыше.

Машину выставит на торги аукционный дом Historics Auctioneers в Вейбридже, графство Суррей, 26 ноября. Ее готовы продать по любой предложенной цене, начиная с одного фунта стерлингов. Однако, по мнению экспертов, стоимость лота достигнет как минимум пятизначной суммы.

"На фотографиях в интернете вы можете увидеть Ее Величество за рулем этой машины в солнцезащитных очках и ее фирменном платке. Она выглядела счастливой и здоровой, направляясь на прогулку из Виндзорского замка. С 2004 по 2009 год X-Type Estate не входил в число самых востребованных моделей бренда, но кто бы мог подумать, что он станет одним из любимых автомобилей королевы Елизаветы II?" - рассказали в Historics Auctioneers.