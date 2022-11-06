В Европе рекордно упало производство

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе стран еврозоны упал до рекордно низкого уровня в 46,4 пункта в октябре с 48,4 в сентябре, свидетельствует новый отчет S&P Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Последний раз такой уровень наблюдался в начале локдаунов в регионе на фоне пандемии коронавируса.

По данным S&P, во всех экономиках еврозоны (кроме Ирландии) в октябре усугубился спад в производственном секторе, и в наибольшей степени он затронул Испанию и Германию. Причинами стали рекордно высокая инфляция, которая, по последним данным, в еврозоне достигла 9,9 процента в сентябре, и ослабление мировой экономики, что подорвало спрос на многие товары.

S&P Global прогнозирует, что экономика зоны евро, в которую входят 19 стран, скатится в рецессию на фоне роста цен на энергоносители и неопределенности в мировой экономике на фоне военного конфликта в Украине, даже несмотря на то, что экономика региона оставалась очень устойчивой летом.