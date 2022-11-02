Заполненность газохранилищ ФРГ приблизилась к 99%

Газоснабжение в Германии остается стабильным, при этом ситуация остается напряженной, несмотря на то, что хранилища заполнены на 98,91%. Об этом в среду сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ в ежедневной сводке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация напряженная, нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Газоснабжение в настоящее время стабильное. Энергобезопасность обеспечена", - говорится в сообщении. Регулятор указал, что на последней неделе октября потребление газа сократилось ввиду того, что температура была на 2,5 градуса выше средних показателей за этот период.