США выделят Молдове $50 млн

США пообещали выделить переживающей острый энергетический кризис Молдове около $50 млн на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности. Об этом сообщило на своем сайте представительство USAID (Агентства США по международному развитию) в Кишиневе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"USAID сотрудничает с правительством Молдовы с целью принятия поправки к существующему соглашению о целях развития, которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии", - говорится в документе. В нем отмечено, что также планируется разблокировать предоставление помощи в размере $19,5 млн для укрепления энергетической безопасности республики.