Проармянский Regnum остановил работу

Известное своей проармянской позицией информационное агентство Regnum приостановило работу, сообщает Day.Az.

При попытке зайти на сайт самого агентства выводится баннер с сообщением о приостановке вещания.

Отметим, что Regnum отличалось своей откровенно проармянской позицией, многократно тиражировало фейки в отношении Азербайджана, бывшего карабахского конфликта.