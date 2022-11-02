https://news.day.az/world/1508416.html Проармянский Regnum остановил работу - ФОТО
Проармянский Regnum остановил работу - ФОТО
Известное своей проармянской позицией информационное агентство Regnum приостановило работу, сообщает Day.Az.
При попытке зайти на сайт самого агентства выводится баннер с сообщением о приостановке вещания.
Отметим, что Regnum отличалось своей откровенно проармянской позицией, многократно тиражировало фейки в отношении Азербайджана, бывшего карабахского конфликта.
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