Симоньян через порносайты накручивала просмотры RT и покупала комментарии

Армянская пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян де-факто признала, что через порносайты накручивает просмотры роликам RT и покупает комментарии.

Как сообщает Day.Az, RT отказалось от иска о "защите чести и достоинства" к российским оппозиционерам Любови Соболь и Алексею Навальному.

Иск был подан из-за фразы Навального о том, что "убогий RT никто не смотрит" и расследования Любови Соболь, в котором она доказала, что просмотры и комментарии у RT накручены, в том числе при помощи порносайтов.

По словам Любови Соболь, RT получает десятки миллиардов из российского бюджета, а Симоньян закупает на них ботов на иностранных "фермах" и рапортует "начальству" о миллиардах просмотров.

Напомним, в 2020 году Алексей Навальный опубликовал расследование о том, как Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян пилят бюджет и обкрадывают налогоплательщиков России на фантастические суммы.

За три года супруги через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания денег заработали около 720 миллионов рублей.