ФРС США повысила ставку
Depozit faizini öncədən al!

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%, следует из сообщения на сайте американского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75-4%", - говорится в сообщении. За данное решение единогласно проголосовали все члены комитета.

ФРС также уточнила, что считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки, при этом в дальнейшем будет принимать во внимание кумулятивный эффект от прошлых повышений. "При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона [базовой ставки] комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, а также задержки, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, экономические и финансовые события", - пояснили там. Комитет также продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, согласно опубликованному в мае плану.

Следующее заседание ФРС по процентной ставке состоится 14 декабря 2022 года.

Ситуация в экономике

В последние месяцы в США наблюдался значительный рост числа рабочих мест, при этом уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, повышением цен на продовольствие и энергоносители, а также более широким ценовым давлением, сообщается в пресс-релизе американского регулятора.

Там также отметили, что ситуация вокруг Украины вызывает "огромные экономические трудности". Война и связанные с ней события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и оказывают давление на экономическую активность в мире.