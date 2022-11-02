Переговоры Эрдогана и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, лидеры во время разговора обсудили последние события, связанные с российско-украинской войной.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что они совместно решили проблему с отгрузкой зерна.

Подчеркнув, что экспорт зерновой продукции из Украины и России имеет решающее значение для всего мира, президент Эрдоган подчеркнул важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.

Президент Эрдоган заявил, что, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец войне справедливым миром на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в социальной сети Twiiter, в которой поблагодарил президента Эрдогана за поддержку:

"Я поблагодарил президента Турции Эрдогана за активное участие в сохранении зерновой сделки, за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских военнопленных и политзаключенных. Я всецело рассчитываю на поддержку Турции".