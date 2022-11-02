ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник

Вооруженные силы Сербии сбили неизвестный беспилотник над территорией страны, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Blic.

Уточняется, что дрон сбили над армейскими казармами, которые расположены в городе Рашка. По информации издания, беспилотник вел слежку и разведку.

Напомним, что накануне сербский лидер Александр Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотники над Центральной Сербией - после того, как над Рашкой были замечены неопознанные летательные аппараты.