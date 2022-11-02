https://news.day.az/world/1508431.html ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник
ВС Сербии сбили неизвестный беспилотник
Вооруженные силы Сербии сбили неизвестный беспилотник над территорией страны, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Blic.
Уточняется, что дрон сбили над армейскими казармами, которые расположены в городе Рашка. По информации издания, беспилотник вел слежку и разведку.
Напомним, что накануне сербский лидер Александр Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотники над Центральной Сербией - после того, как над Рашкой были замечены неопознанные летательные аппараты.
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