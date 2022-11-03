Чавушоглу предупредил Грецию

Греция, вопреки международным соглашениям, перебросила вооружение на 16 из 23 островов с демилитаризованным статусом в Эгейском море.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на организованной турецким Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) панели "Внешняя политика Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье".

Чавушоглу подчеркнул, что вооружение островов с невоенным статусом представляет собой угрозу безопасности Турции.

Анкара призывает Грецию соблюдать международное право и прекратить вооружение демилитаризованных островов в Эгейском море, сказал Чавушоглу.

Турецкий министр напомнил, что в начале 2021 года Анкара приложила усилия для восстановления механизмов диалога с Грецией, однако греческая сторона не проявила необходимой политической воли и искренности.

Чавушоглу отметил, что официальные лица Греции, в частности министр иностранных дел Никос Дендиас, продолжают делать заявления против Турции. Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Конгрессе США стало "последней каплей", сказал Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, есть различные причины, которые подталкивают Грецию к подобным действиям. Среди основных причин растущее влияние Турции в регионе и во всем мире, сказал Чавушоглу.

Кроме того, заявления против Турции позволяют местным властям "заработать очки" в глазах общества, сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что Греция продолжает оставаться "безопасным портом" для террористических организаций, однако при этом проявляет бесчеловечное отношение к нелегальным мигрантам, которые хотят добраться до греческих островов.