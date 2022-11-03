В Белгороде перекрыли улицу из-за человека с "гранатой", которая оказалась подделкой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мужчина угрожал окружающим муляжом гранаты. Сейчас дебошир уже задержан и находится в местном УМВД. С ним работают правоохранители", - поделился он.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.