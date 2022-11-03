https://news.day.az/world/1508437.html В Белгороде перекрыли улицу из-за человека с "гранатой" - ФОТО - ВИДЕО
В Белгороде перекрыли улицу из-за человека с "гранатой" - ФОТО - ВИДЕО
В Белгороде перекрыли улицу из-за человека с "гранатой", которая оказалась подделкой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Мужчина угрожал окружающим муляжом гранаты. Сейчас дебошир уже задержан и находится в местном УМВД. С ним работают правоохранители", - поделился он.
Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.
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