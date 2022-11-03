Эрдоган заявил об увеличении дальности полета турецких баллистических ракет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что баллистические ракеты турецкого производства увеличат дальность полета, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Недавно мы провели испытание ракеты Тайфун. Она имеет дальность полета 561 километр, и это не предел, он увеличится", - сказал глава государства.

По его словам, также скоро будут "хорошие новости" о таких турецких ракетах, как Cenk и Traveler.