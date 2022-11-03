В Польше построят первую АЭС

Правительство Польши утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции (АЭС) к 2033 году. Об этом сообщил на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"После четырех-пяти лет интенсивной работы мы решились на американскую технологию", ― приводит его слова The First News.

Первая АЭС будет построена на побережье Балтийского моря и, по словам Моравецкого, ее стоимость составит около $20 млрд. Он добавил, что финансирование первого этапа польской ядерной программы обеспечено.

Министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что точное местоположение АЭС будет определено после того, как проект получит экологическое разрешение, передает Politico. Сообщается, что строительство может начаться в 2026 году.

По словам Моравецкого, в республике могут расположиться еще две АЭС.

"Согласно энергетической стратегии польского правительства, республика стремится построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью от 6 до 9 ГВт. Первый реактор должен заработать в 2033 году и вырабатывать порядка 1 ГВт электроэнергии. Последующие реакторы будут строиться каждые два года", ― добавили в публикации.