Трамп подал иск против генпрокурора штата Нью-Йорк

Бывший президент США Дональд Трамп в среду подал иск против генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, обвинив ее в злоупотреблении полномочиями при ведении дела о предполагаемых финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я подал иск в окружной суд штата Флорида против коррумпированного генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции "Пикабу" Джеймс. <...> Джеймс, не делая ничего для защиты Нью-Йорка от насильственных преступлений и преступников, нападает на достойные и великие предприятия, которые не сделали ничего плохого, как, например, очень успешная и приносящая рабочие места и налоги Trump Organization, которую я кропотливо строил в течение многих лет", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подал иск в суд города Палм-Бич в штате Флорида. Команда его адвокатов утверждает, что генпрокурор Джеймс развязала "войну по запугиванию и преследованию" экс-президента, его семьи и его деловых интересов. "Джеймс неоднократно злоупотребляла своим положением генерального прокурора штата Нью-Йорк, чтобы вести неустанно и публично пагубную и безапелляционную кампанию против президента Трампа", - говорится в иске.

Адвокаты Трампа обвиняют Джеймс в нарушении законов Нью-Йорка и Флориды. Генпрокурор штата намеревается получить документы из траста, который владеет собственностью Trump Organization. По словам экс-президента, у нее нет на это полномочий, потому что эти вопросы регулируются законодательством Флориды, а не Нью-Йорка.

Представитель офиса генпрокурора штата Нью-Йорк в заявлении, распространенном порталом Axios, отметила, что две предыдущие попытки Трампа помешать следствию были отклонены. "Никакое количество исков не удержит нас от преследования его за мошенничество", - говорится в заявлении.