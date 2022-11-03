Канада запретила китайские инвестиции

Власти Канады потребовали от трех китайских компаний отменить свои инвестиции в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, передает Day.Az.

"Хотя Канада продолжает приветствовать прямые иностранные инвестиции, мы будем действовать решительно, когда инвестиции угрожают нашей национальной безопасности и нашим цепочкам поставок важнейших полезных ископаемых", - сказал Шампань. Он добавил, что правительство Канады провело тщательную проверку компаний до запрета их инвестиций.

Речь идет о китайских компаниях Sinomine, Chengze Lithium и Zangge Mining. Первым двум было предложено продать свою долю другим, а от последней потребовали покинуть канадский рынок.