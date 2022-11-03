Британцы приготовились к бунтам

Обозреватель Daily Mail Джек Райт в своей новой статье рассказал, что правительство Великобритании разрабатывает тайный план недельного отключения электроэнергии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно сведениям, которые удалось достать журналисту, первоначально отключения будут лишь раз в день на три часа. При этом еще час будет потрачен на восстановление подачи электроэнергии. Однако эти меры могут быть скорректированы в зависимости от степени серьезности ситуации. Автор статьи рекомендует гражданам быть готовыми ко всему.

Эта информация возмутила жителей Соединенного Королевства, которые уже выразили готовность выходить на массовые бунты против такого решения.