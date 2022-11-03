В КНР арестовали сотрудницу Банка Китая

Правоохранительные органы КНР арестовали бывшего финансового менеджера одного из отделений Банка Китая Цюй Цзяньлин, репатриированную через Интерпол на родину. Как сообщила в четверг Центральная комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины (ЦКПД), подозреваемая в хищении сотрудница банка скрывалась за рубежом 27 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бежавшая 27 лет назад Цюй Цзяньлин, которая разыскивалась по красному уведомлению Интерпола, была арестована за границей и репатриирована в Китай", - говорится в сообщении на сайте антикоррупционного регулятора.

По данным ведомства, Цюй Цзяньлин работала в одном из отделений Банка Китая города Гуанчжоу. Бывший менеджер подозревается в том, что она воспользовалась своим служебным положением для государственных средств. После этого по поддельному удостоверению она сбежала за границу в ноябре 1995 года, на тот момент ей было 25 лет.

ЦКПД отметила, что случай с возвращением Цюй Цзяньлин демонстрирует твердую решимость Компартии Китая бороться с коррупцией, а также отражает приверженность властей КНР преследовать беглых преступников до конца и передавать в руки правосудия.