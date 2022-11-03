Президент Франции Эммануэль Макрон "открыл огонь" по США, заявив, что их экспортные цены на энергоносители сильно превышают внутренние. Об этом пишет "Хуаньцю шибао", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы не можем принять того факта, что американские партнеры продают нам СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям. Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы", - цитирует издание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

По данным издания, Вашингтон значительно увеличил экспорт газа и нефти в Европе за счет энергокризиса. По этой причине, отмечает "Хуаньцю шибао", в ЕС считают, что Соединенные Штаты "грабят их во время пожара".

Авторы статьи подчеркивают, что США смогли укрепить экономику за счет экспорта, ВВП страны в третьем квартале 2022 года увеличился на 2,6%.