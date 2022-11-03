Один из крупнейших розовых бриллиантов выставили на продажу

В Швейцарии выставили на продажу один из крупнейших в мире розовых бриллиантов под названием The Fortune ("Удача"). Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az.

По информации издания, драгоценный камень весом 18,18 карата стал самым крупным бриллиантом указанного цвета, когда-либо выставлявшимся на торги. Отмечается, что аукцион, который проведет компания Christie's, состоится 8 ноября в Женеве. Первоначальная стоимость лота оценивается в 35 миллионов долларов.

По словам главы ювелирного дома Christie's Макса Фосетта, бриллиант привлек особенное внимание азиатских коллекционеров. "Цвет исключительный. Это настоящий ярко-розовый и чистый камень. Мы давно не видели таких драгоценных камней в Christie's", - заявил специалист.