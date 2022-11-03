Авария с участием Maybach в Москве

На северо-западе Москвы произошла авария с участием Maybach. Как стало известно РЕН ТВ, владельцем авто, которое на огромной скорости протаранило две машины, является бизнесмен Игорь Страмилов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Maybach влетел в две машины на Щукинской улице. Известно, что один мужчина пострадал в результате аварии.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места ДТП.

Также очевидец Руслан Казаков рассказал нашей съемочной группе, как произошла авария.

"Я видел, когда машины столкнулись. Предполагаю, что оранжевая машина была припаркована и стояла тут. Серебристая, видимо, выезжала с этой стороны и объезжала здание. Черная машина ехала под кирпич навстречу, нарушая правила. То ли водителю стало плохо, то ли он, увидев встречную машину, мог перепутать педали и нажать на газ, а не на тормоз. Он набрал большую скорость и вывез две машины через бордюр на тротуар", - рассказал он.

По некоторым данным, владелец автомобиля является совладельцем межрегионального холдинга "Флория", который занимается фармацевтическими услугами. Примечательно, что ее офис располагается как раз возле того дома, где произошла авария.