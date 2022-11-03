Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19

Подход "нулевой терпимости" Китая к коронавирусу остается главной стратегией борьбы с COVID-19. Об этом заявила Национальная комиссия здравоохранения КНР на фоне сообщений в ряде СМИ, вселивших надежду на смягчение подобной политики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ведомство накануне провело встречу для анализа сообщений. Глава комиссии Ма Сяовэй сказал, что власти должны придерживаться политики "нулевой терпимости" и контроля за распространением коронавируса, говорится в заявлении комиссии.

"Мы должны решительно продолжать придерживаться общего подхода по предотвращению завозных случаев и роста заражений внутри страны", - сказал он.

Кроме того, глава комиссии подчеркнул, что новые вспышки коронавируса необходимо брать под контроль в кратчайшие сроки и с минимальным ущербом.