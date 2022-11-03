Топливный кризис во Франции закончился вместе с прекращением забастовок на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) кроме одного, заявила министр энергетики страны Агнес Панье-Рунаше, чьи слова приводит Reuters, передает Day.Az.

"Ситуация нормализуется. Мы больше не в кризисе", - сказала министр.

По ее словам, забастовки продолжаются только на НПЗ компании TotalEnergies в Фейзине мощностью 117 тысяч баррелей в сутки. При этом на втором крупном заводе компании мощностью 240 тысяч баррелей в сутки сотрудники уже вернулись на рабочие места. Нехватку топлива сейчас испытывает менее 10 процентов заправок страны, хотя в октябре в разгар протестов число АЗС, на которых наблюдался дефицит, достигало более 30 процентов.

На вопрос, может ли правительство обязать сотрудников НПЗ в Фейзине вернуться к работе, Паннье-Рунахер ответила: "На данном этапе мы не будем отдавать приказы об обязательном возвращении к работе в течение следующих 48 часов".