Швейцария ввела санкции против Ирана

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении Ирана за приписываемые ему поставки России беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

"Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, отвечающий за санкции, совместно с федеральным департаментом иностранных дел решил принять санкции ЕС, введенные из-за поставок иранских беспилотников в Россию", - указано в документе.

В то же время власти Швейцарии не стали присоединяться к ограничительным мерам ЕС, которые были приняты в связи с подавлением протестов в Иране, спровоцированных смертью 22-летней Махсы Амини после задержания полицией нравов за нарушение правил ношения головного платка.

17 октября ЕС ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. В черный список, в частности, попали иранская полиция нравов, ее глава, а также другие физические лица, занимающие посты в руководстве силовых структур. 20 октября ЕС ввел санкции в отношении производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов республики, включая начальника Генштаба вооруженных сил Мохаммада Хосейна Багери.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом. Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских дронов Россией, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны. Он подчеркнул, что Россия использует беспилотники отечественного производства.

Иранская сторона также неоднократно опровергала сообщения о поставках беспилотников в Россию. В частности, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в конце сентября заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.