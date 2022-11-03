Ранен экс-премьер Пакистана

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в ногу после того, как неизвестные обстреляли участников политического марша в городе Гуджранвала. Об этом сообщает телеканал Geo TV, передает Day.Az.

По данным канала, в результате атаки пострадали еще несколько членов возглавляемого Ханом политического движения "Техрик-и-инсаф" (Движение за справедливость). Сам экс-премьер был госпитализирован.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку и поручил министру внутренних дел Ране Санаулле немедленно запросить отчет у генерального инспектора полиции.