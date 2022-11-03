Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Анкара, скорее всего, не одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО до конца 2022 года и даже до всеобщих выборов в Турции в июне 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники среди турецких официальных лиц, передает Day.Az.

По мнению агентства, шведская сторона делает недостаточно для удовлетворения требований турецких властей.

"Повестка дня турецкого парламента на следующий год и так заполнена. Об этом рассказали представители властей на условиях анонимности из-за конфиденциальности вопроса", - говорится в статье.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что, согласно информации источников, на фоне запланированного в четверг визита генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Анкару Турция рассчитывает на конструктивные шаги со стороны Швеции.

В то же время издание подчеркивает, что Турцию радует сотрудничество с ней Финляндии, которая также желает вступить в НАТО, но турецкие парламентарии будут голосовать по заявке Хельсинки только вместе с шведской заявкой.