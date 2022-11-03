В Берлине открылся "балканский" саммит - инициатива по интеграции стран Балканского полуострова в ЕС. В её рамках представители европейских властей и ряда стран Евросоюза встречаются с лидерами Сербии, Косова, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, общая европейская политика особенно важна во время войны в Украине, подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

"Граждане Западных Балкан могут рассчитывать на Германию и на то, что "Берлинский процесс" продолжит их поддерживать. Только вместе мы можем работать над созданием более суверенного Евросоюза. Только вместе мы сможем защитить европейские ценности и верховенство закона. Только вместе мы преодолеем огромные вызовы, стоящие перед нашим континентом и миром", - отметил Олаф Шольц.

Ожидается, что участники саммита в Берлине подпишут соглашения о взаимном признании дипломов, профессиональных квалификаций и документов, удостоверяющих личность, что должно упростить трансграничные путешествия.

Другой темой встречи станет энергетический кризис в Европе