Французская писательница Брижит Жиро получила Гонкуровскую премию

Французская писательница Брижит Жиро стала лауреаткой Гонкуровской премии, сообщает ТАСС со ссылкой на решение Гонкуровской академии, передает Day.Az.

Ее книга "Жить быстро" (Vivre vite) была названа лучшим франкоязычным произведением 2022 года. "Жиро стала тринадцатой женщиной в истории Гонкуровской премии, удостоенной этой награды", - прокомментировала решение академик, доктор филологических наук Поль Констан.

Книга "Жить быстро" посвящена цепочке событий, приведшей к смерти супруга писательницы в 1999 году в результате мотоаварии.