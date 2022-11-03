Момент наезда автомобиля на сторонников Жаира Болсонару - ВИДЕО
Момент наезда автомобиля на сторонников Жаира Болсонару во время митинга против нового президента Бразилии Лулы да Силвы.
На кадрах видно, как неизвестный на сером универсале влетает в толпу, охраняемую местной полицией. После этого люди бегут к машине, чтобы достать и линчевать преступника.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
15 человек задавили на митинге против нового президента Бразилии от социалистической "Партии трудящихся" Лулы да Силвы. Ещё четыре - госпитализированы в тяжёлом состоянии.
В соцсетях предполагают, что за рулём находился либо обезумевший фанатик главы государства, либо член картеля. Так как 1 ноября бандиты расстреляли нескольких сторонников Болсонару в фавелах.
По словам очевидцев, полиция буквально спасла преступника от народного гнева - митингующие попытались разбить его машину и линчевать. Офицеры начали проверку.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре