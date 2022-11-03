Момент наезда автомобиля на сторонников Жаира Болсонару
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Момент наезда автомобиля на сторонников Жаира Болсонару во время митинга против нового президента Бразилии Лулы да Силвы. 

На кадрах видно, как неизвестный на сером универсале влетает в толпу, охраняемую местной полицией. После этого люди бегут к машине, чтобы достать и линчевать преступника.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

15 человек задавили на митинге против нового президента Бразилии от социалистической "Партии трудящихся" Лулы да Силвы. Ещё четыре - госпитализированы в тяжёлом состоянии. 

В соцсетях предполагают, что за рулём находился либо обезумевший фанатик главы государства, либо член картеля. Так как 1 ноября бандиты расстреляли нескольких сторонников Болсонару в фавелах.

По словам очевидцев, полиция буквально спасла преступника от народного гнева - митингующие попытались разбить его машину и линчевать. Офицеры начали проверку. 