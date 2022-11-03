Маск назвал Twitter коллективным кибернетическим сверхразумом

Американский предприниматель Илон Маск, который накануне приобрел Twitter, назвал эту интернет-платформу коллективным кибернетическим сверхразумом. Соответствующий твит он опубликовал на своей странице в социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нейрон не осознает, что он нейрон. Так как Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом, который имеет огромные возможности для улучшений", - заявил Маск в ответ на комментарий одного из пользователей, опубликовав серию сообщений.