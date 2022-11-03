Европу предупредили об угрозе нехватки газа

Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023-24 годах, следует из опубликованного 3 ноября отчета Международного энергетического агентства IEA, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отмечается в документе, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 млрд куб. м природного газа уже в следующем году. В связи с этим в IEA указали на необходимость Европы начать "незамедлительно принимать меры" уже сейчас.

"В случае полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС и восстановления китайского импорта СПГ [сжиженного природного газа] до уровня 2021 года Европа может столкнуться с серьезным разрывом между спросом и предложением в размере 30 млрд куб. м в ключевой для восполнения периода хранения газа летом 2023 года. Этот дефицит может составить почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона в 2023-24 годах", - говорится в отчете.

Так, IEA собирается представить план по обеспечению газового баланса Европы на следующую зиму, в котором будут прописаны конкретные действия властей, необходимые к началу отопительного сезона 2023-24 годов, чтобы "обеспечить загрузку хранилищ газа Европы на 95% и структурно сократить потребление газа в зимний период".