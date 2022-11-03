Глава МИД Германии раскритиковала Иран

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подвергла резкой критике власти Ирана за жестокое подавление протестов в исламской республике. Об этом она заявила в четверг журналистам перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств "семерки" в Мюнстере.

"Уже несколько недель мы наблюдаем, с какой жестокостью иранский режим действует по отношению к своим собственным гражданам. Как это влияет на молодежь, общество, когда люди умирают в результате этого", - утверждала Бербок. Комментируя рекомендацию правительства Германии своим гражданам покинуть Иран из-за угрозы арестов на фоне волнений, глава МИД ФРГ подчеркнула, что данная мера является обоснованной. "Нынешний шаг стал реакцией на обострение ситуации с безопасностью в стране", - объяснила Бербок.

В то же время политик заметила, что будучи министром иностранных дел, она стоит на стороне народа Ирана "во всем, что можно сделать в рамках международного права". С другой стороны, по словам Бербок, она также несет ответственность за защиту жителей Ирана с немецким гражданством.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС ранее правительство Германии рекомендовало своим гражданам покинуть Иран из-за угрозы арестов на фоне волнений в исламской республике. В первую очередь рекомендация касается тех, кто имеет два паспорта - германский и иранский.