Членство Швеции и Финляндии в НАТО зависит от их шагов

Намерение Турции не в том, чтобы препятствовать усилению, расширению НАТО, а в том, чтобы видеть конструктивные шаги в борьбе с терроризмом.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Дипломат отметил, несмотря на предпринятые Швецией и Финляндией некоторые шаги, не все, взятые ими обязательства были выполнены:

"Недостаточно просто снять эмбарго на поставки оружия, эти шаги должны быть последовательными. Членство этих стран в НАТО зависит от их шагов", - подчеркнул Чавушоглу.