Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В связи с завершением срока зернового соглашения министр заявил о необходимости его продления течение 20 дней

Касаясь процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Чавушоглу сказал, что обе страны подтвердили свою приверженность Мадридскому соглашению.

Генсек НАТО заявил, что Турция является важным союзником НАТО. Столтенберг отметил, что Турция предотвратила мировой продовольственный кризис. Генсек НАТО в связи с этим поблагодарил президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

Столтенберг сказал, что Финляндия и Швеция устранят опасения Турции по поводу борьбы с терроризмом.