Россия вернулась к зерновой сделке после переговоров Путина и Эрдогана

Ситуация вокруг "зернового коридора" нормализовалась после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телепрограммы CNN International, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Калын напомнил, что работа "зернового коридора" была приостановлена после атаки на судно вблизи Севастополя, произошедшей 29 октября.

Турецкий дипломат подчеркнул, что зерновой вопрос важно рассмотреть отдельно от конфликта. "За последние 3-4 дня мы приложили большие дипломатические усилия. Министр обороны, министр иностранных дел. Вчера президент (Эрдоган) провел (телефонную) беседу с Путиным", - сказал он.

За это время, по словам Калына, были проведены контакты и с украинской стороной, которая конструктивно отнеслась к требованиям и ожиданиям российской стороны.

"Россия вернулась к соглашению после переговоров Путина и президента Эрдогана, сейчас все нормализовалось", - отметил пресс-секретарь турецкого лидера.

Калын выразил надежду, что обе стороны будут привержены зерновой сделке, подписанной около трех месяцев назад в Стамбуле.

Турецкий дипломат подчеркнул, что по периметру Средиземноморского коридора и вокруг него не будут вестись никакие военные действия, что и было отмечено с начала подписания сделки.

"Мы считаем, что Россия требовала это и заполучила его", - добавил он.

Калын также напомнил о телефонном разговоре Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавив, что украинский лидер также подтвердил свою приверженность зерновой сделке.

Калын отметил, что президент РФ выразил политическую позицию по вопросу отправки агропродукции в беднейшие или наименее развитые страны.

"Если идея состоит в том, чтобы экспортировать зерно, удобрения и другие зерновые продукты нуждающимся в Африке и других местах, то почему европейские страны покупают чуть ли не больше половины украинского зерна?", - отметил Калын, добавив, что это является политическим подходом.

Калын считает, что Украина вправе экспортировать свою продукцию в ту страну, в которую она хочет, однако при приостановлении работ зерновые цены растут, как это было на примере последних четырех дней.

По словам дипломата, Россия столкнулась с рядом проблем. Официального эмбарго не было. Однако логистические фирмы, страховые компании остерегаются возможных повторных санкций, считает Калын.

"Сложилась ситуация, когда люди избегают сотрудничества с россиянами. Мы, как как международное сообщество, должны предпринять шаги, как и сказали нашим европейским друзьям, коллегам в США", - сказал Калын.

Калын считает, что важно давать гарантии для экспорта российских удобрений и зерна, однако не нужно воспринимать это как "поддержку российского плана по войне".

"Я думаю, что нужно давать какие-то гарантии компаниям и другим лицам, чтобы не только украинская, но и российская продукция могла поступить на международные рынки", - отметил он.