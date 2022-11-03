Пентагон жестко предупредил КНДР

Ядерная атака со стороны Северной Кореи в отношении Соединенных Штатов или их союзников приведет к окончанию режима лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп.

В пресс-службе Минобороны США уточнили, что Остин подчеркнул, что "любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима".

В ходе встречи министры договорились укреплять союзные оборонные мощности, а также информационный обмен и консультации для "противостояния и ответа на растущие ядерные и ракетные угрозы" со стороны Северной Кореи.