У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу по местному времени у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр стихии находился в 414 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают порядка 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Сведений о пострадавших не поступало.