https://news.day.az/world/1508734.html У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
У берегов Индонезии зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу по местному времени у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, эпицентр стихии находился в 414 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают порядка 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Сведений о пострадавших не поступало.
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