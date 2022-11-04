Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner перенесен на апрель 2023 года

Первый испытательный пилотируемый полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесен с февраля на апрель 2023 года, сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"NASA и Boeing теперь планируют первый полет CST-100 Starliner с экипажем на борту в рамках испытательного пилотируемого полета агентства (CFT) на апрель 2023 года", - говорится в сообщении управления.

По данным управления, перенос старта поможет скоординировать даты полетов космических кораблей к МКС, в том числе регулярной миссии корабля Dragon Crew-6 в феврале 2023 года, и избежать их наложения друг на друга.

Согласно сообщению NASA, в настоящий момент инженеры работают над верификацией критически важных для проведения миссии систем, а также продолжают устранять неполадки, возникшие в ходе второго испытательного непилотируемого полета.