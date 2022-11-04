https://news.day.az/world/1508738.html Турецкая армия нейтрализовала 3 террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 3 террористов на севере Сирии
Турецкие военные нейтрализовали трех боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РКК - ред.) на севере Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в четверг в Twitter.
Согласно сообщению, ликвидированные боевики PKK/YPG обстреляли зону антитеррористической операции "Щит Евфрата".
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